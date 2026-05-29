VII edizione della rassegna estiva del Museo del Saxofono di Fiumicino

Dal 6 giugno al 18 luglio 2026 torna al Museo del Saxofono la rassegna estiva “Fai Bei Suoni”, appuntamento ormai consolidato dell’estate culturale del territorio, giunto quest’anno alla sua settima edizione.

Il titolo della manifestazione richiama idealmente il celebre libro Fai bei sogni di Massimo Gramellini e diventa il filo conduttore di un cartellone dedicato al potere evocativo della musica, linguaggio universale capace di creare emozioni, memoria e condivisione. Anche per il 2026 il Museo propone un programma ricco e trasversale, con otto appuntamenti che attraversano jazz, swing, soul, blues, musica d’autore e sperimentazione sonora, ospitati sul palco esterno del museo che custodisce la più grande collezione di saxofoni al mondo.

Nel corso degli anni “Fai Bei Suoni” si è affermata come una delle rassegne musicali più originali e riconoscibili del litorale romano, grazie a una proposta capace di coniugare qualità artistica, divulgazione musicale e intrattenimento. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza d’ascolto contribuisce l’innovativo impianto audio in quadrifonia del Museo, progettato per valorizzare ogni dettaglio timbrico e offrire al pubblico un ascolto immersivo e di altissima qualità.

Ad aprire il festival, sabato 6 giugno, saranno gli Sticky Bones, con un coinvolgente viaggio nelle radici del jazz americano tra blues arcaico, stride piano ed early jazz, accompagnati per l’occasione dai ballerini swing della scuola Swingwave. Il giorno successivo, domenica 7 giugno, spazio alla musica colta con il Duo Camilletti – Esplorazioni, raffinato percorso musicale tra Barocco e Novecento dedicato al dialogo tra flauto e pianoforte.

Il programma proseguirà con il travolgente omaggio a Renato Carosone de I Carosoni – Swing Italiano (13 giugno), con il tributo acustico al repertorio di Burt Bacharach firmato Désirée Sings Bacharach (20 giugno) e con Saxuality (27 giugno), spettacolo originale che intreccia musica, cinema e racconto attorno alla figura del saxofono come icona di sensualità e modernità.

Nel mese di luglio il cartellone entrerà ancora più nel vivo con New Orleans Funky Town (4 luglio), viaggio tra jazz, soul e funk internazionale; con Swingin’ the Twenties & Swingwave (11 luglio), serata dedicata ai ruggenti anni Venti tra concerto live e lezione di Lindy Hop; fino al gran finale del 18 luglio con i BRASSENSE – New Breath in Town, ensemble capace di fondere swing, funk, jazz e repertorio contemporaneo insieme alla voce della cantante cubana Irina Arozarena.

Tutti gli spettacoli saranno preceduti da un’apericena facoltativa su prenotazione alle ore 20.30. I concerti avranno inizio alle ore 21.30.