ROSETO, LA CILIEGIA DIVENTA STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALL’IDENTITÀ.

Investire sui bambini significa investire sulla consapevolezza futura di una comunità. Far conoscere loro un prodotto locale, trasformarlo in colore, racconto, opera condivisa e simbolo del paese vuol dire educare le nuove generazioni a riconoscere il valore delle proprie radici. È questo il messaggio più forte consegnato dalla dodicesima edizione della Festa della Ciliegia & dei Sapori De.Co, che ha confermato il ruolo di Roseto Capo Spulico come borgo capace di trasformare le produzioni identitarie in esperienza culturale, turistica e comunitaria.

DIREZIONE ARTISTICA E CREATIVA DI ROKA UN PLUS GARANZIA DI QUALITÀ

Promossa dall’Amministrazione Comunale, la manifestazione è stata organizzata da Roka Produzioni con la direzione creativa di Roberto Cannizzaro e realizzata grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in collaborazione con la Regione Calabria e l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC). Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco Giovanni Pugliese ed il vicesindaco Sabrina Franco. Al centro dell’iniziativa, ancora una volta, il legame tra turismo enogastronomico, produzioni locali e marchio De.Co., la Denominazione Comunale che certifica e valorizza i sapori identitari del territorio.

MADRE CILIEGIA, QUANDO LA CREATIVITÀ DIVENTA APPARTENENZA

Uno dei momenti più significativi è stato il momento creativo dei bambini che hanno realizzato l’opera collettiva Madre Ciliegia. Non una semplice attività laboratoriale, ma un gesto di educazione civica e identitaria: attraverso pennelli, colori e partecipazione, i più piccoli sono stati accompagnati a comprendere che una produzione locale non è soltanto un prodotto da consumare, ma un segno della storia agricola, sociale e culturale di un territorio. L’opera, donata al sindaco, è stata esposta durante lo show cooking e sarà collocata dall’Amministrazione Comunale in una sala del Comune.

DE.CO, IL PRODOTTO LOCALE COME STRUMENTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE

La Festa della Ciliegia ha confermato la centralità del percorso De.Co. come leva di valorizzazione e riconoscibilità. Parlare di ciliegia e di sapori comunali significa sostenere una visione precisa: quella di un borgo che non disperde le proprie produzioni, ma le organizza dentro un racconto pubblico, capace di tenere insieme agricoltura, cucina, artigianato, centro storico e turismo enogastronomico. È in questa direzione che la tradizione diventa proposta contemporanea e il prodotto locale diventa patrimonio condiviso.

SHOW COOKING, MUSICA E CENTRO STORICO DA VIVERE

Come da programma, la manifestazione ha proposto stand enogastronomici, momenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti De.Co., lo show cooking con lo chef Luciano Algieri del ristorante La Goletta di Schiavonea, la Violin Experience con il maestro Francesco Falcone e la musica della tradizione con la Grill Band e le Calabriselle. Sapori, suoni e linguaggi diversi hanno restituito al centro storico il ruolo naturale di luogo dell’incontro, dell’accoglienza e della narrazione comunitaria.