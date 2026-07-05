Kite, gizzeria modello replicabile per internazionalizzare calabria

Fruizione sostenibile ed ordinata delle aree protette e diversificazione dell’offerta turistica, a partire dalla promozione di segmenti turistici sportivi e acquatici, in particolare quelli legati alla corretta valorizzazione della risorsa mare ma anche lacustre (di cui è ricca la penisola Calabria), rappresentano facce della stessa visione di sviluppo che il Presidente Occhiuto ha giustamente messo tra le priorità di governo regionale, portate avanti dagli assessori regionali all’ambiente ed al turismo, Antonino Montuoro e Giovanni Calabrese e segnatamente dall’Ente Parchi Marini Regionali guidato da Raffaele Greco. All’interno di questo nuovo orizzonte di crescita, rispetto al quale istituzioni, imprese e associazioni stanno privilegiando un gioco di squadra senza precedenti, il Formula Kite Youth Men’s European Championships, il Formula Kite Youth Women’s European Championships e il Kite Foil Masters Worlds, tre eventi di primissimo piano che stanno richiamando a Gizzeria l’élite della disciplina del kitesurf, non soltanto devono essere sostenuti e rafforzati ma devono diventare il format replicabile di una nuova stagione per internazionalizzare la Calabria Straordinaria come destinazione turistico-esperienziale attrattiva e fruibile in tutte le stagioni.

anche Il presidente guarascio alla conferenza stampa di presentazione

Lo ha ribadito il Presidente dell’Associazione dei Costruttori Nautici dei 2 Mari, Claudio Guarascio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione, ospitata stamani (sabato 4 luglio) all’Hang Loose Beach di Località Pesci e Anguille e che ha sancito, ancora una volta, come Gizzeria e Il Golfo di Sant’Eufemia e, nello specifico, il mare di Gizzeria, rappresentino in modo sempre più riconosciuto, un punto di riferimento mondiale per la pratica del kitesurfing e, quindi, uno degli attrattori più distintivi e riconoscibili della Calabria su scala internazionale. – All’evento, moderato dal giornalista di Sky Sandro Donato Grosso, sono intervenuti anche Luca Valentini, fondatore dell’Hang Loose, Marco Franchini, Amministratore Unico della Sacal, il consigliere regionale Emanuele Ionà in rappresentanza del Presidente Occhiuto, il Sindaco di Gizzeria Francesco Argento, Fabio Colella, consigliere nazionale della FIV, nonché delegato zonale di Reggio Calabria per il CONI, Roberto Cosentino, dirigente generale del settore turismo, in rappresentanza dell’assessore Calabrese.

Porto a laghi la vota per detonare nautica e turismi sportivi acqua

Sottolineando la disponibilità della grande rete dei Costruttori dei 2 Mari a sostenere il rafforzamento di questo evento mondiale che testimonia come sia possibile per la Calabria posizionarsi su altri segmenti e mercati turistici distinti e più competitivi di quello esclusivamente balneare, il Presidente Guarascio ha colto l’occasione per ritornare sull’impegno che imprenditori ed istituzioni, locali e regionali, stanno portando avanti nella direzione, auspicabile e praticabile al pari di altre importanti realtà italiane ed europee, di realizzare, nell’area protetta dei Laghi La Vota, infrastrutture portuali eco-sostenibili ed innovative, in grado di far detonare lo sviluppo dell’importante industria nautica regionale, del turismo nautico e di tutti i turismi sportivi connessi all’acqua ed al mare (sea water sports tourism), segmento economicamente lucrativo – ha detto – se considerato nel suo complesso, con un valore aggiunto diretto di 65 miliardi di euro, un contributo complessivo all’economia di 180 miliardi di euro ed un moltiplicatore economico di 1,8.

Evento kite, Porto gizzeria servizio fondamentale per ricovero gommoni

Con queste premesse e sollecitando sempre più adesioni rispetto al progetto rilanciato – ha aggiunto il presidente dei Costruttori Nautici dei 2 Mari, sodalizio co-fondato e costituito dai soci Ranieri International, Guarascio Group, Prua al Vento, Invictus, Boat Blu Mare, Brettium Boat, Nautica Diving e Cantieri Navali Montesanto – riteniamo ad esempio che un’infrastruttura portuale a Laghi La Vota rappresenterebbe non solo un servizio fondamentale ed indispensabile per il ricovero dei gommoni utilizzati durante l’evento (oggi scesi a mare con gru o escavatori in modo manuale e poi legati alle boe, con aggravio di energie in caso di maltempo), ma diventerebbe – ha concluso Guarascio rinnovando l’appello a fare sintesi sullo studio di fattibilità per la realizzazione dell’opera – anzi tutto per questo evento mondiale green ed eco-sostenibile 100%, una se non la principale leva di sviluppo e di suo rilancio esponenziale, con importanti benefici di ritorno non solo sui territori ospitanti per l’intera Calabria.