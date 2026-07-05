VENEZUELA, CASA CALABRIA INTERNATIONAL E ANZIANAMENTE CON GLI ITALIANI COLPITI DAL TERREMOTO

Quando una comunità viene colpita da una tragedia, la distanza geografica non può diventare distanza umana. La solidarietà internazionale è fatta di gesti concreti, tempestivi, verificabili. Gli italiani in Venezuela, oggi colpiti insieme alla popolazione locale dall’emergenza terremoto, non possono sentirsi soli. Ecco l’esigenza di attivare la macchina della solidarietà autentica che riconosce radici, accorcia distanze e trasforma il legame con gli italiani nel mondo in azione concreta.

ASSOCIAZIONI IN CAMPO PER UN AIUTO CONCRETO ALL’EMERGENZA

È questo il messaggio con cui Casa Calabria International, presieduta da Innocenza Giannuzzi, e l’Associazione Anzianamente ETS di Roma, guidata dal presidente Arturo Antonello Colaierà, con il supporto del segretario Giuseppe Celestino Salvati, hanno attivato una raccolta fondi straordinaria a sostegno della popolazione del Venezuela, duramente colpita dal recente terremoto. L’iniziativa nasce per unire reti associative, cittadini, imprese e istituzioni intorno a un obiettivo immediato: acquistare medicinali e presidi medici d’urgenza.

PRESIDI MEDICI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CROCE ROSSA

La mobilitazione ha una destinazione precisa. Le donazioni serviranno a finanziare l’acquisto dei farmaci essenziali indicati nella lista predisposta e trasmessa dalla Croce Rossa Italiana, presente sul territorio venezuelano per coordinare i soccorsi e favorire l’arrivo degli aiuti alle strutture sanitarie e ai cittadini in condizioni di maggiore vulnerabilità. Una scelta che rende la solidarietà non generica, ma utile, mirata e immediatamente traducibile in assistenza.

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, RADICI ITALIANE E RESPONSABILITÀ CIVILE

Casa Calabria International conferma così la propria funzione di ponte tra la Calabria, le comunità italiane nel mondo e i territori attraversati dall’emergenza. In una fase drammatica, l’associazionismo può diventare infrastruttura civile: raccoglie energie, orienta la generosità, mette in relazione persone e istituzioni, trasformando l’appartenenza in responsabilità concreta verso chi soffre.

TRASPARENZA E DESTINAZIONE INTEGRALE DELLE DONAZIONI

I promotori garantiranno la massima trasparenza nella rendicontazione dei fondi raccolti. Le somme donate saranno interamente destinate all’acquisto dei medicinali e dei presidi medici indicati nei protocolli di emergenza della Croce Rossa, affinché ogni contributo possa trasformarsi in un aiuto reale per la popolazione venezuelana colpita dal sisma.

UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA

È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato ad Associazione Anzianamente ETS; IBAN: IT12Q0760103200000001291444; sede operativa di Via Val Grana, 8 – 00141 Roma; causale consigliata: Donazione emergenza terremoto Venezuela – Acquisto medicinali.