I gravi rischi da disagio psicologico e stress lavorativo

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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Martedì 14 luglio, dalle ore 9,00 alle 13,00 presso la sala “Filippo Raciti” del X Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania, si terrà il convegno “Dietro la divisa c’è una persona. Le cause del disagio psicologico nei luoghi di lavoro e l’importanza del valore umano” organizzato dalla Segreteria provinciale Fsp, con la partecipazione di autorevoli medici della Polizia di Stato.

“Il disagio psicologico e lo stress lavorativo sono reazioni umane a situazioni che mettono a dura prova la resistenza di persone che svolgono un lavoro delicato, complesso, rischioso sotto ogni profilo, dentro e fuori gli uffici – afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia, che sarà presente all’incontro -. Chi veste una divisa è sottoposto a pressioni psicologiche e fisiche ‘specifiche’ di una categoria lavorativa unica ma, diversamente da ciò che alberga nell’immaginario comune, non è un robot. Chi porta la divisa è una persona che accumula enormi ansie e fatiche e che a volte avverte anche situazioni interne all’ambiente di lavoro come tossiche, vessatorie, ingiuste, con un aggravio terribile di tensione. Ecco perché il primo sostegno è proprio la ‘condivisione’, l’ascolto di chi gli sta accanto sul lavoro, quel ‘fattore umano’ che può cambiare le cose. Intercettare e lenire le cause del disagio è doveroso per arginare le conseguenze nefaste che può comportare. Non è un mistero la gravità del fenomeno dei suicidi fra le divise, né deve essere un tabù affrontare una questione che affligge l’intero Comparto. Un fenomeno i cui numeri che emergono, ad esempio, dall’attività dell’Osservatorio Cerchio Blu parlano di ben 44 suicidi tra gli operatori in divisa nel 2025. Il disagio di cui si parla è un qualcosa di subdolo e strisciante ed è necessario agire prima che si arrivi a conseguenze irreversibili”.

“Parliamo di un problema reale e sentito – aggiunge Marco Musumeci, Segretario Fsp Catania – e, in linea con le indicazioni del Dipartimento che ha disposto l’istituzione dei tavoli provinciali per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio, per questo abbiamo voluto questo convegno e siamo molto grati ai medici della Polizia di Stato che hanno deciso di supportare la nostra iniziativa di informazione e prevenzione, in particolar modo il Primo Dirigente Medico Domenico Savio Firringa ed il Medico Superiore Valentina Maria Sapuppo. Ringraziamo inoltre il dirigente del X Reparto Mobile Pasquale Alongi che ci ha messo a disposizione la sala “Filippo Raciti” – conclude – e il Questore Bellassai per avere riconosciuto la serietà del tema inserendolo quale aggiornamento professionale e consentendo ai poliziotti catanesi di partecipare in autoformazione”.

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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