Maltempo in Toscana, a Firenze torna l’allerta arancione

Ansa – A Pisa resta ancora rossa. A Bologna danni per 5 milioni di euro.

In Toscana è stata prorogata fino alle 24 di sabato 15 marzo l’allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale, ma limitatamente al bacino inferiore dell’Arno e a quello di Bisenzio e Ombrone pistoiese. L’allerta diventa invece arancione, sempre fino alla mezzanotte, in Mugello e nelle aree più vicine a Firenze. Codice giallo fino alla mezzanotte, e sempre per rischio idraulico del reticolo principale, nel Valdarno superiore.