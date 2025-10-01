THE WHITE HOUSE UPDATE, PUNTATA 4: Il piano di pace di Trump per Gaza

Il 29 settembre 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per discutere un piano di pace volto a porre fine al conflitto a Gaza. Il piano prevede la cessazione delle ostilità, il rilascio degli ostaggi e la creazione di un governo tecnico sotto supervisione internazionale, con il sostegno di una forza di stabilizzazione araba e musulmana. Trump ha dichiarato che Hamas ha “tre o quattro giorni” per accettare l’accordo, avvertendo di conseguenze severe in caso di rifiuto.