THE WHITE HOUSE UPDATE, Puntata 6: L’incontro Trump-Zelensky

WASHINGTON DC – Alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice ha affrontato il futuro dell’Ucraina e le possibilità di una mediazione diplomatica con la Russia, con Trump che ha sottolineato l’importanza di evitare escalation militari e garantire riserve strategiche.

Zelensky ha richiesto maggiore supporto difensivo e ha ribadito l’interesse a rafforzare la cooperazione economica con gli Stati Uniti. Il dialogo tra le due superpotenze resta centrale per una possibile pace, mentre il vertice ha evidenziato la differenza di approccio tra la prudenza americana e l’urgenza ucraina di sostegno sul campo. Entrambi i leader hanno confermato la volontà di continuare il confronto per arrivare a una tregua e costruire un futuro di pace per l’Ucraina.