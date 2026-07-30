Quando la guerra corre alla velocità della luce

Le guerre del XXI secolo — Capitolo 1

“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”

“Qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.”

Arthur C. Clarke

Le rivoluzioni più profonde non iniziano con un’esplosione.

Iniziano quando cambia il modo in cui osserviamo il mondo.

Le Directed Energy Weapons (DEW) appartengono a quella categoria di innovazioni che, a prima vista, sembrano uscite da un romanzo di fantascienza. Laser ad alta energia, microonde ad alta potenza, fasci invisibili che colpiscono un bersaglio quasi alla velocità della luce.

Eppure il loro significato va ben oltre la tecnologia.

Potrebbero rappresentare l’inizio di una trasformazione destinata a ridefinire il rapporto tra energia, sicurezza, industria e geopolitica.

Non è semplicemente una nuova arma.

Potrebbe essere un nuovo paradigma.

I numeri raccontano già il cambiamento

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la spesa militare mondiale ha superato nel 2024 i 2.700 miliardi di dollari, il valore più elevato mai registrato.

Nello stesso periodo, nel mondo risultano attivi oltre 100 conflitti armati, un livello che conferma come la sicurezza sia tornata al centro dell’agenda internazionale.

Ma il vero interrogativo non è quanto si spende.

La domanda è un’altra.

In che cosa si sta investendo?

Negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Israele, in Cina e in altre potenze tecnologiche sono in corso programmi dedicati alle Directed Energy Weapons.

Alcuni sistemi sono già in fase di sperimentazione avanzata, altri iniziano a entrare nelle capacità operative di specifiche piattaforme militari.

La direzione sembra ormai tracciata.

Dalla pietra ai fotoni

Ogni epoca ha avuto la propria rivoluzione.

La pietra ha lasciato spazio al bronzo.

Il bronzo al ferro.

La polvere da sparo ha cambiato la guerra medievale.

Il motore a combustione ha rivoluzionato la mobilità degli eserciti.

Il radar ha trasformato il controllo dei cieli.

Internet ha aperto il dominio del cyberspazio.

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il comando e il controllo.

Oggi potrebbe essere il turno dell’energia.

Per oltre cinque millenni la guerra ha consumato materia.

Il XXI secolo potrebbe inaugurare un’epoca in cui la guerra consuma soprattutto energia.

Una rivoluzione silenziosa

Le Directed Energy Weapons non utilizzano proiettili convenzionali.

Utilizzano energia concentrata.

Un raggio laser viaggia a circa 300.000 chilometri al secondo, la velocità della luce.

Ma la vera rivoluzione non è la velocità.

È il cambio di prospettiva.

Per secoli la superiorità militare è stata misurata nella capacità di produrre acciaio, esplosivi, munizioni, carri armati, aerei e missili.

Domani potrebbe essere misurata nella capacità di produrre energia, accumularla, distribuirla e proteggerla.

La differenza non è soltanto tecnologica.

È economica.

Industriale.

Strategica.

Geopolitica.

Quando cambia l’economia della guerra

Intercettare un drone con un missile può richiedere sistemi molto costosi.

Un sistema laser, una volta raggiunta la piena maturità operativa, potrebbe ridurre drasticamente il costo marginale di ogni ingaggio, rendendo economicamente sostenibile la difesa contro sciami di droni e minacce ripetute.

La domanda, allora, non diventa più: “Quanti missili possediamo?”

Diventa: “Quanta energia siamo in grado di produrre?”

E soprattutto: “Siamo in grado di proteggerla?”

È qui che il dibattito esce dai confini militari.

Perché la sicurezza nazionale finisce per intrecciarsi con la politica energetica, con le reti elettriche, con i sistemi di accumulo, con i data center, con la ricerca scientifica e con la resilienza delle infrastrutture critiche.

Le nuove infrastrutture strategiche

Se l’energia diventa il cuore della capacità di difesa, allora cambiano anche le priorità degli Stati.

Le reti elettriche.

Le centrali di produzione.

I sistemi di accumulo.

I data center.

Le infrastrutture digitali.

Le fonti rinnovabili.

Il nucleare di nuova generazione.Non sono più soltanto asset economici.

Diventano infrastrutture strategiche.

Proteggere una rete elettrica potrebbe assumere un’importanza paragonabile a quella di difendere un aeroporto, un porto o una base militare.

Le domande che il futuro ci pone

Come cambieranno le basi militari del futuro?

Le città saranno protette da missili intercettori o da sistemi laser?

La disponibilità di energia diventerà un nuovo indicatore della potenza di uno Stato?

Quale ruolo avranno l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza nella gestione di queste nuove capacità?

Sono interrogativi che oggi sembrano appartenere al futuro.

Ma è proprio così che iniziano le grandi trasformazioni.

Comprendere prima di giudicare

Naturalmente sarebbe un errore considerare le Directed Energy Weapons una tecnologia già pienamente matura.

Le condizioni atmosferiche, il fabbisogno energetico, i limiti tecnologici e le sfide operative rappresentano ancora ostacoli significativi.

Ogni innovazione apre nuove opportunità.

Ma introduce anche nuove vulnerabilità.

Per questo il compito dell’informazione non è alimentare entusiasmo né paura.

È comprendere il cambiamento.

La vera domanda

Forse il significato più profondo delle Directed Energy Weapons non risiede nella capacità di colpire un bersaglio alla velocità della luce.

Risiede nel fatto che ci costringono a ripensare il concetto stesso di potenza.

E se il potere del XXI secolo non fosse più definito principalmente da ciò che una nazione possiede, ma dall’energia che è capace di generare, gestire, proteggere e trasformare in innovazione?

Le grandi rivoluzioni tecnologiche cambiano prima il modo di combattere.

Poi cambiano il modo di vivere.

Le Directed Energy Weapons non ci interrogano soltanto sul futuro della guerra.

Ci interrogano sul futuro dell’energia.

Dell’industria.

Dell’innovazione.

Della sicurezza.

E, in definitiva, della società.

Perché comprendere il cambiamento significa imparare a riconoscerlo prima che diventi la nuova normalità.

Non è il futuro. È già iniziato.

La prova visiva della tesi

Riccardo Cacelli