Tirana, festa dell’Aikido presso la Scuola Italiana

Tirana – Si terra’ una festa dell’Aikido (20 gennaio) presso la Scuola Italiana di Tirana (in via Rauf Fico n.11) per far conoscere in esclusiva in Albania, dove la pratica non è nota, questa disciplina giapponese, le sue caratteristiche e celebrare un momento di festa che coinvolgera’ i bambini della comunita’ italiana e non solo, dai 4 anni ai 15 anni ed i loro genitori.

Tutti insieme per sperimentare e conoscere se stessi, il rispetto della natura e dei propri limiti e apprendere la tecnica della difesa samurai, la via dell’armonizzazione del Sé individuale con il Sé dell’Universo attraverso questa arte marziale: l’Aikido, ovvero evoluzione del Budṓ.

Un’esperienza unica che consentira’ a genitori e figli di divertirsi insieme e di conoscere meglio se stessi.

Questa bella iniziativa e’ promossa dal maestro “sensei” Fabio Ramazzin docente professionista 5° Dan Fijkam (Federazione Italiana) 5° Dan FFAAA (federazione francese) 4° Dan Aikikai (Tokyo Giappone) di Aikido da oltre 15 anni e autore del libro e del metodo Aiki-gioco.

Dopo questa esperienza, chi lo vorrà, potrà seguire l’eventuale iscrizione al campus di giugno.

L’evento di sabato 20 gennaio si terrà con un minimo di 8/9 partecipanti e per prenotarsi occorre inviare un whatsapp al numero : +39 329 876 3992 o alla email: fabio.ramazzin@gmail.com.

Il costo della giornata è di 2000 lek.