SALUTE, RIDURRE TEMPI DI ATTESA E PROMUOVERE EDUCAZIONE ALIMENTARE E CURA PERSONA

Contribuire a migliorare l’offerta sanitaria nel territorio della Sibaritide anzi tutto riducendo i tempi di attesa e continuando a privilegiare il consolidato approccio multidisciplinare e la promozione dell’educazione alimentare ed alla cura psico-fisica della persona che da decenni distinguono e qualificano l’attività professionale del Centro.

PRESIDIO TERRITORIALE NEL CUORE DELLO SCALO DI CORIGLIANO

A ribadire missione, metodi e ambizioni della seconda sede calabrese del prestigioso Centro Biomedico Nutrizionale Health Center, presidio territoriale aperto nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano, sono stati nel corso della cerimonia di inaugurazione ospitata nella nuova struttura a Corigliano Scalo, Ennio Avolio e Cristian Chiappetta, medici e soci fondatori della struttura con sede a Cosenza.

EQUIPE MEDICI GIÀ A LAVORO. PREZZO TICKET SANITARIO DUE VOLTE AL MESE

Nella nuova sede di Corigliano-Rossano, realizzata in partnership con Assunta Gallo, biologa nutrizionista titolare dell’omonimo laboratorio punto di riferimento nel territorio e che rappresenterà uno dei valori aggiunti del Centro, un’equipe di medici è già a lavoro e due volte al mese – fanno sapere da Health Center – per le visite nel Centro, che non è convenzionato, sarà applicato il prezzo del ticket sanitario.

INTERVENUTI SINDACO E PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE SANITÀ STRAFACE

All’iniziativa pubblica, alla quale sono intervenuti numerosi professionisti e medici del territorio, dopo la benedizione da parte di Don Alfredo Pisani, sono intervenuti anche il Sindaco Flavio Stasi insieme all’assessore Francesco Madeo e la presidente della terza commissione sanità, attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale Pasqualina Straface.

TANTI PROFESSIONISTI AD EVENTO. PREMIO FEDERICO II AD AMMINISTRATORE

Alla Madre, per aver intitolato alla propria famiglia la prefazione del suo cammino di vita; per aver donato all’imprenditoria, in ambito sanitario, infinite pagine di esperienza professionale. Alla Donna, per la sua opera destinata a lasciare una benefica impronta nel tempo. – È, questa, la motivazione con la quale, nel corso dell’evento inaugurale, il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani, attraverso Filomena Falsetta, Gran Priore della Calabria e Pasquale Giardino, Comandante Nazionale della Legio Socialis Artibus, ha consegnato alla dottoressa Rosie Pagliuso, amministratore della struttura, il prestigioso Premio Federico II.