Addormentarsi sul divano: perché quando si va a letto non si riesce a riprendere sonno?

Addormentarsi sul divano: perché quando si va a letto non si riesce a riprendere sonno?

A chi non è mai successo? Addormentarsi sul divano davanti alla tv dopo una lunga giornata tra lavoro, figli, spesa e gestione casa. Ma quando arriva il momento di trascinarsi a letto per la notte, incredibilmente non si riesce più a prendere sonno. A prima vista il fenomeno sembra inspiegabile, ma in realtà alla base ci sono ragioni ben precise.

«La spiegazione più semplice è legata al fatto che quel tempo trascorso sul divano, che può essere più o meno lungo, dai 40 minuti fino anche due ore, spegne il nostro bisogno di sonno» spiega Francesco Fanfulla, direttore del Centro del sonno degli Istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia e Montescano.

Nel nostro organismo, infatti, risiede una sorta di «misuratore di sonnolenza» chiamato anche «pressione del sonno»: più tempo trascorriamo svegli, maggiore sarà la pressione a dormire. Dopo un pisolino sul divano chiaramente questa pressione si allenta: il nostro corpo in sostanza si sentirà parzialmente ricaricato. «Proprio come una molla» sottolinea Fanfulla. «La mattina quando ci svegliamo il bisogno di sonno è soddisfatto ed è come una molla scarica: man mano che si resta svegli la pressione del sonno però aumenta, la molla si carica. La sera, sul divano, davanti alla tv la molla sarà molto carica dopo una lunga giornata in attività: ma dormendo 1-2 ore sul divano scaricheremo questa molla e il nostro organismo avrà meno bisogno di sonno: a questo punto potrebbe volerci più tempo per addormentarsi nel letto, la latenza del sonno è più prolungata».