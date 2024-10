Un’alimentazione sana è la prima regola per agevolare una vita longeva e piena di benessere, un accorgimento importante dopo i 60 anni. Il cibo svolge un ruolo fondamentale per la salute del corpo e della mente: ecco perché è importante selezionare quello più ricco di nutrienti ed evitare una serie di prodotti considerati dannosi, difficili da digerire e assimilare, e che non sono in grado di produrre energia per l’organismo.(wwww.msn.com)