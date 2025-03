Correggere cataratta, presbiopia e astigmatismo in un unico intervento

Ivrea, 21 marzo 2025 – Il Dott. Alberto Bellone, oculista con oltre due decenni di esperienza in chirurgia oculistica, ha realizzato oggi un intervento pionieristico presso la clinica Aurora di Ivrea, impiantando con successo la prima lente intraoculare Panoptix Torica su base Clareon con tecnologia AutonoME in Italia.

Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia oftalmica nazionale, confermando la posizione del Dott. Bellone tra i leader dell’innovazione chirurgica nel settore. L’intervento è stato eseguito su una paziente che potrà beneficiare di questa tecnologia all’avanguardia per la correzione simultanea di cataratta, presbiopia e astigmatismo.

«Sono estremamente soddisfatto di questo risultato – ha dichiarato il Dott. Alberto Bellone –. La tecnologia AutonoME, abbinata alla lente Clareon PanOptix Torica, rappresenta quanto di più avanzato oggi disponibile per garantire ai pazienti una qualità visiva eccezionale a tutte le distanze, eliminando virtualmente la necessità di occhiali dopo l’intervento».

La lente Clareon PanOptix Torica rappresenta l’ultima evoluzione nella correzione della cataratta e dei difetti visivi. Questa lente intraoculare trifocale di ultima generazione offre una visione nitida a tutte le distanze grazie alla struttura ottica diffrattiva di 4,5 mm. Disponibile in diversi poteri cilindrici per la correzione dell’astigmatismo, è realizzata in copolimero acrilato/metacrilato idrofobo per garantire stabilità a lungo termine. Il sistema di stabilizzazione STABLEFORCE® assicura un perfetto posizionamento della lente.

La tecnologia AutonoME, utilizzata durante l’intervento, consente una precisione chirurgica senza precedenti, ottimizzando il posizionamento della lente e riducendo i tempi di recupero.

«I vantaggi sono molteplici – continua il Dott. Bellone –. I pazienti che ricevono questo tipo di impianto possono aspettarsi ridotta dipendenza dagli occhiali per le attività quotidiane, qualità visiva superiore a tutte le distanze, recupero rapido e ritorno alle normali attività in tempi brevi, correzione simultanea di presbiopia e astigmatismo in un unico intervento».

Il Dott. Bellone, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1996 e specializzato in Oftalmologia nel 2000 con il massimo dei voti, è riconosciuto come un come pioniere nelle tecniche chirurgiche oftalmiche. È stato il primo chirurgo in Italia a eseguire l’impianto della lente ICL Evo+ V5 e ha collaborato come referente italiano con Staar Surgical (USA). La sua esperienza comprende migliaia di interventi, dalla chirurgia della cataratta e vitreoretinica ai trattamenti innovativi per il cheratocono e i difetti refrattivi.