Problemi Osteoarticolari? Vediamo insieme cosa sono e cosa fare

Genova – Le patologie più diffuse oggi possono considerarsi quelle riguardanti l’apparato osteo-articolare che si riferisce all’apparato locomotore con i suoi componenti: ossa, muscoli, nervi e tendini.

Il problema è ampiamente diffuso e si presenta spesso già da persone trentenni.

E’ più frequente la patologia riguardante la colonna vertebrale e i muscoli con patologie che si accentuano dagli anni 50.

Quali le cause?

Possono essere: traumi, degenerazione, infiammazione, stile di vita (con riferimento all’alimentazione), carenze di calcio e altri minerali, fattori ambientali.

Focalizziamoci in primis sullo sport largamente diffuso in molte diverse applicazioni.

Si ripete che lo sport è molto consigliato, ma deve essere adeguato e non traumatizzante.

È raccomandata la continuità anche in età oltre gli anni ’60 come avviene nei Paesi Asiatici.

Sono essenziali alcune regole base.che riguardino flessioni, camminate, moto e sempre stretching, spesso omesso dopo lo stress.

Sono compresi anche esercizi con uso di macchinari, pesetti, elastici e cyclette come base

Ricordare che è di grande importanza ossigenare il corpo.

E lo sport per i bambini?

Non è facile scegliere poiché molti vogliono seguire quelli più in voga ma necessita ricordare che i bambini sono in fase di crescita e lo sport deve essere adeguato alle loro esigenze mentre l’ agonismo è traumatizzante e non completo. Il nuoto si distingue sempre come lo sport migliore e privo di danni vertebrali o muscolari.

È utile ricordare l’aiuto di integratori come calcio, magnesio e potassio.

Nelle terapie di aiuto per i vari disturbi si distinguono alcuni rimedi.

Si nota scarsa attenzione alla postura.che invece.rappresenta una base riguardo più patologie.

Per ogni problema esiste la terapia adatta: nei disturbi alle ossa sono valide le terapie manuali, antinfiammatori e gym dolce, mentre per i muscoli sono utili massaggi e ginnastica specifica per il tono muscolare.

Le innervazioni si presentano spesso molto dolorose: richiedono terapie manuali. fisioterapia .osteopatia e integrazione con vitamina B 12, acido alfalipoico e gammalenico.

Diffusissimi sono i problemi del ginocchio, che presenta un’ articolazione delicata.

Spesso si rilevano problemi causati dell’appoggio del piede, dalla postura delle anche o da calzatura.

In base alla situazione clinica si usano infiltrazioni e integrazioni minerali (vedi glucosamina, condroitina e altri)

È molto diffusa poi la rieducazione vestibolare, che recupera l’ equilibrio e che si presenta spesso con vertigini o spasmo agli occhi.

Non bisogna dimenticare il linfodrenaggio.

Uutilissimo per il sistema linfatico o dopo un intervento con ematomi oppure per la ritenzione idrica.

Consulenza del Dott. Umberto Conti specialista in Osteopatia, Fisioterapia, Rieducazione vestibolare con studio medico a Genova.

Luisa Costa