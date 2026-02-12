Ail Catania, pazienti ematologici e vaccini: focus su prevenzione e protezione dei fragili

CATANIA – Le vaccinazioni rappresentano uno degli strumenti più efficaci della sanità pubblica per la prevenzione delle malattie infettive, soprattutto nei soggetti fragili. A questo tema di grande rilevanza clinica e sociale è dedicato l’evento “Focus sulle vaccinazioni nel paziente ematologico”, in programma sabato 14 febbraio 2026, dalle 8,30 alle 13, presso l’Aula CAST – Padiglione 8, piano terra, del Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire e aggiornare le conoscenze sulle strategie di profilassi vaccinale nei pazienti onco-ematologici, alla luce dei continui progressi della ricerca e dello sviluppo di nuove terapie. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza delle vaccinazioni come strumento di tutela della salute, favorendo il confronto tra ematologi, infettivologi, medici del territorio, istituzioni sanitarie e pazienti.

Il programma scientifico prevede interventi di autorevoli specialisti siciliani che affronteranno il tema della vaccinazione in diverse patologie ematologiche – dalla leucemia linfatica cronica al mieloma multiplo, dalla mielofibrosi al paziente trapiantato – oltre a momenti di riflessione sul contrasto all’antimicrobico-resistenza e sulle strategie per migliorare la copertura vaccinale nei soggetti fragili. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al dialogo medico-paziente, con una tavola rotonda sulle sfide dell’ematologia in Sicilia e un focus sulle attività di supporto dell’AIL Catania, da oltre 27 anni vicina ai pazienti ematologici. L’evento, gratuito e aperto a pazienti, familiari e personale sanitario, è realizzato da AIL Catania (Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma) con il contributo incondizionato di Enfarma e GSK.

La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria: è sufficiente inviare nome, cognome e recapito telefonico via e-mail a segreteria@ailcatania.it oppure tramite WhatsApp al 329 8458467.