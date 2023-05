Il colesterolo alto è una patologia che può mettere a rischio la nostra salute e che va tenuta sotto controllo. Uno dei modi per farlo è attraverso una corretta alimentazione, evitando cibi che possono aumentare i livelli di colesterolo “cattivo”. In questa fotogallery abbiamo selezionato otto tra i peggiori cibi per il colesterolo alto, riportati da realsimple.com, spiegando il perché è meglio starne alla larga se si hanno problemi di colesterolo. Conoscere quello che si mangia è importante per prendere le giuste decisioni in materia di alimentazione, per vivere in salute e prevenire eventuali problemi futuri. (www.msn.com/it)