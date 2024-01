Arriva MindEar, l’applicazione che aiuta a superare l’acufene

AGI – Si chiama MindEar, è un’applicazione che potrebbe desensibilizzare il cervello all’acufene, il fastidioso fischio nell’orecchio noto anche come “tinnito”. A svilupparla gli scienziati dell’University College London Hospital, e dell’Università di Auckland, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Frontiers in Audiology and Otology per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Fabrice Bardy, ha reclutato 30 pazienti con acufene che sono stati sottoposti alla terapia, basata sull’utilizzo dell’applicazione.