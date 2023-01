Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d’argento nei Campionati europei di pattinaggio di figura che si stanno disputando a Espoo.

Il campione nazionale italiano, per non lasciare nulla di intentato, è stato anche il migliore in assoluto nel programma libero precedendo il francese Adam Siao Him Fa, vincitore della competizione.

Rizzo è diventato il secondo pattinatore azzurro dopo Carlo Fassi a collezionare almeno due podi nella gara maschile dei Campionati europei.

Il trionfo della squadra maschile azzurra è stato completato dal sesto posto di Daniel Grassl e dal decimo di Gabriele Frangipani.

In passato, non era mai accaduto che tre atleti azzurri si piazzassero nelle prime dieci posizioni della gara maschile dei Campionati europei.