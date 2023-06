La Ferrari fa la storia. Vince la 24 Ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza

Mademoiselle Le Mans ha scelto il Rosso. La Ferrari è tornata dopo 50 anni di assenza, ha studiato molto e messo in pista una vettura solida, affidata ad una squadra concreta. Ferrari è di nuovo sul Circuit de la Sarthe in veste ufficiale e ha trionfato al primo colpo. La Hypercar 499P numero 51 dell’equipaggio James Calado-Alessandro Pier Guidi-Antonio Giovinazzi ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2023 davanti alla Toyota numero 8 di Buemi-Hartley-Hirakawa e alla Cadillac numero 2 di Bamber-Lynn-Westbrook. Maranello mette in bacheca il decimo successo nella più prestigiosa gara endurance del mondo, interrompendo la serie di cinque vittorie consecutive del costruttore giapponese con uno spettacolo di rabbia e velocità. Il regalo migliore all’edizione del Centenario, dove è successo soprattutto ben altro. A dirlo basta la visita di Charles Leclerc sulla griglia di partenza, ad omaggiare le due rosse in prima fila, con la 50 di Fuoco-Molina-Nielsen davanti alla “sorella” 51, poi prima al traguardo. Semplicemente, l’entusiasmo che è mancato in F1 è riapparso vicino al cuore qui, in un weekend che ha contato in pista 300.000 spettatori. (https://www.gazzetta.it)