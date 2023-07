Thomas Ceccon, a 22 anni, ha scritto una pagina storica del nuoto e dello sport italiano nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto in Giappone, conquistando l’oro nei 50 farfalla, stabilendo anche il record italiano in 22”68 e mettendo in bacheca due medaglie in due giorni. Mai nessun italiano aveva centrato una medaglia in questa specialità.