La Juventus è fuori dalle coppe per la stagione 2023-2024, non parteciperà quindi alla Conference League, e dovrà pagare dieci milioni di euro di multa, con in ballo ulteriori dieci, “se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili”. (Ansa)