AGI – Le regole di Fifa e Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto di calcio interclub alla loro previa approvazione, come la Super League, e vietano a club e giocatori di giocare in tali competizioni, sono illegali. Non esiste un quadro per le regole della Fifa e della Uefa che garantisca che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate.