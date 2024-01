AGI – Il Settebello conquista la medaglia di bronzo ai Campionati europei di pallanuoto a Zagabria in Croazia. L’Italia ha sconfitto l’Ungheria campione del mondo per 12-7 (parziali 4-1, 4-2, 2-1, 2-3) e torna sul podio continentale dopo 10 anni. Per l’Italia è la 12esima medaglia agli europei di pallanuoto: 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi in 36 edizioni.