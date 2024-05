AGI – Si ferma in semifinale la corsa di Novak Djokovic al “Gonet Geneva Open”, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa della città svizzera (con montepremi di 579.320 euro). Il campione serbo, numero 1 del tabellone e del ranking mondiale, si è arreso in semifinale al ceco Tomas Machac, vincente in tre set con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. In campo, per la seconda semifinale, l’azzurro Flavio Cobolli e il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 2.