Tamberi non ha deluso e ha vinto l’oro nel salto in alto. Non solo: l’azzurro, già sicuro della vittoria a 2.31, ha deciso di continuare per migliorare il risultato. E ci è riuscito per ben due volte e al primo tentativo, saltando prima 2.34 e poi 2.37. Per la cronaca, ha preceduto gli ucraini Vladyslav Lavskyy e Oleh Doroshchuk che si sono fermati a 2.29.