Nba, i Washington Wizards perdono fuori casa con i Brooklyn Nets: preseason in salita

RICHMOND (VA) – Nella penultima partita di preseason Nba che si è disputata nella serata di ieri i Washington Wizards sono stati sconfitti fuori casa dai Brooklyn Nets con il risultato schiacciante di 131-92 al Barclays Center di New York. Gli ospiti sono stati protagonisti di una buona partenza guidati dal 25enne Jordan Poole e Corey Kispert che ha realizzato ben due triple.

Nella prima parte di gara gli ospiti erano in vantaggio per 37-43, ma da quel momento la partita si è completamente ribaltata, con i Nets che già all’intervallo erano in vantaggio per 55-46. Il secondo tempo è andato avanti sulla stessa lunghezza d’onda, con i padroni di casa che hanno aumentato vertiginosamente il loro distacco, arrivando ad una differenza di ben 43 punti.

Nonostante la sconfitta la nota positiva per i Wizards è data dalla grande prestazione di Poole e dei veterani Marvin Bagley, Richaun Holmes e Jared Butler che hanno totalizzato dieci punti a testa. Numeri che purtroppo non sono bastati ad evitare ai Washington Wizards la terza sconfitta su quattro partite in questa preseason dell’Nba.

All’esordio in questa stagione i Wizards hanno perso fuori casa contro i Toronto Raptors (125-98), nella seconda gara hanno perso con i New York Knicks al Madison Square Garden (117-94), mentre nel terzo match era arrivata la prima vittoria in casa nella rivincita contro i Raptors alla Capital One Arena (113-95). Il prossimo venerdì i Wizards concluderanno la preseason affrontando nuovamente i New York Knicks in casa.