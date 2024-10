NBA, I Cavaliers espugnano la Capital One Arena: seconda sconfitta di fila per i Washington Wizards

WASHINGTON – Niente può fermare i Cleveland Cavaliers in questo momento. La squadra conferma il suo stato di grazia con una convincente vittoria sui Washington Wizards per 135-116 alla Capital One Arena.

Probabilmente una delle principali ragioni del successo di Cleveland in questa prima parte di stagione è stata la grande capacità di apportare modifiche al volo, e questo si è visto ancora una volta.

Washington era a sei punti all’intervallo dopo l’inizio lento dei Cavaliers. Tuttavia, Cleveland ha superato il suo avversario 76-63 nel secondo tempo e ha limitato il miglior marcatore dei Wizards nei primi 24 minuti, Jordan Poole, a zero punti nel secondo tempo.

La vittoria dei Cavs può anche essere attribuita a un attacco ben bilanciato. Donovan Mitchell ha guidato la squadra con 30 punti, di cui 23 solo nel secondo tempo. Anche Darius Garland ha messo insieme la sua miglior partita della giovane stagione, segnando 23 punti accompagnati da cinque assist.

Forse la prestazione più impressionante è stata quella dei 23 punti di Jarrett Allen, ottenuti con una prestazione perfetta al tiro (10 su 10).

Domenica Cleveland avrà un meritato giorno di riposo e lunedì si recherà a New York per affrontare i rivali dei Knicks in una potenziale anteprima dei playoff. I Wizard, che con i Cavaliers hanno subito la loro seconda sconfitta consecutiva, se la vedranno con gli Hawks alla State Farm Arena di Atlanta.