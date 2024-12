Nba, Knicks trionfano sui Washington Wizards ai supplementari: Brunson decisivo con 55 punti

WASHINGTON D.C. – I New York Knicks hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti per riuscire a strappare una vittoria ai Wizards nel match che si è disputato alla Capital One Arena di Washington. Al termine dei tempi regolamentari il risultato era di 119-119 e gli ospiti hanno avuto bisogno dei supplementari per imporsi con il risultato finale di 136-132.

Attualmente i Washington Wizards si trovano all’ultimo posto in classifica, mentre i New York Knicks, che attualmente ricoprono la terza posizione in campionato, erano reduci da una grande vittoria contro gli Orlando Magic nella serata di venerdì. Nonostante i pronostici sfavorevoli, i Wizards sono stati protagonisti di una grande partenza con un vantaggio iniziale di 14-5. Tuttavia i Knicks sono riusciti a ridurre lo svantaggio a 31-30 entro la fine del primo quarto, ma era chiaro che la difesa non era altrettanto agguerrita, tanto da consentire ai Wizards di tenere botta. Dopo un secondo quarto estremamente equilibrato il risultato era di 60-60.

Il giocatore dei Wizards che ha messo più in difficoltà New York è stato Justin Champagnie, che ha realizzato un record di 31 punti, ma i padroni di casa hanno anche avuto ben sette giocatori che hanno concluso la gara in doppia cifra: Malcolm Brogdon (22 punti), Bilal Coulibaly (18 punti), Carlton Carrington (17 punti), Kyshawn George (13 punti) e Corey Kispert (11 punti).

Per contrastare l’attacco ben bilanciato di Washington, New York si è rivolta alle sue stelle Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns. La coppia ha segnato 85 dei 136 punti della squadra. Il terzo quarto è stato quasi identico al secondo, con entrambe le squadre che si scambiavano canestri e nessuna delle due che riusciva a staccarsi. Improvvisamente c’è stato un momento in cui i Wizards erano riusciti ad accumulare un margine di 10 punti nella fase finale della gara.

I Knicks sono riusciti a recuperare lo svantaggio. Alla fine dei tempi regolamentari il punteggio era di 119-119. Nei supplementari i Knicks hanno dimostrato la loro superiorità tecnica, riuscendo a chiudere la gara con il risultato di 136-132. New York ottiene così la sua settima vittoria consecutiva. L’uomo decisivo per i Knicks è stato ancora una volta Jalen Brunson, che ha realizzato ben 55 punti in tutta la gara. Ai Wizards va il merito di aver lottato a testa alta fino all’ultimo secondo.