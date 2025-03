ANSA- Serviva una regina dello sprint e il suo sorriso per chiudere in festa gli europei indoor di atletica.

Zaynab Dosso ha corso di gambe, testa e cuore quei 60 metri che nello stadio di Alpedoorn le hanno regalato l’oro e consegnato all’Italia il terzo titolo nella rassegna al coperto. Dopo lo show in pedana con Larissa Iapichino nel lungo e Andy Diaz nel triplo, la velocista nata in Costa d’Avorio 25 anni fa ma cresciuta nella provincia emiliana ha sfrecciato in 7.01, migliorando di un centesimo il suo primato italiano, andandosi a prendere la medaglia più preziosa con il miglior crono dell’anno. Una volata super per battere la svizzera campionessa uscente Mujinga Kambundji, seconda in 7.02, mentre finisce terza la lussemburghese Patrizia van der Weken.