MEETING PALERMO – Al primo meeting all’aperto della stagione, Larissa Iapichino centra una fantastica impresa superando per la prima volta in carriera la barriera dei 7 metri, impresa che finora – nella storia dell’atletica italiana – era riuscita solo a mamma Fiona May. Iapichino migliora di 9 centimetri il primato personale e si avvicina al record italiano (7.11) detenuto proprio da Fiona May.