Papa Leone XIV oggi ha salutato i ciclisti del Giro d’Italia 2025 al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. “Siete un modello per i giovani del mondo” ha detto il Pontefice con un breve discorso a braccio in italiano che, poi, ha tradotto anche in inglese. I corridori del Giro d’Italia si sono fermati davanti al Pontefice, che li stava attendendo alle porte del Vaticano in occasione dell’ultima tappa della Corsa Rosa.