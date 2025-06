Anche senza il contributo dal dischetto di Ronaldo, il Portogallo beffa ai rigori (7-5) la Spagna nella finale di Monaco di Baviera e per la seconda volta nella sua storia, dopo il titolo del 2019, alza al cielo la Nations League. Una serata storica per i lusitani che da 21 anni (da Euro 2004) non superavano gli iberici in una gara ufficiale.