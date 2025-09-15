AZZURRI IMMORTALI SULLA SABBIA DI VIAREGGIO

Luigi Cignoni, Direttore
L’Italia scrive un’altra pagina epica nella storia del beach soccer: Campioni d’Europa 2025!
Travolgente, implacabile, leggendaria: la nostra Nazionale ha domato la Spagna con un perentorio 8-5 in una finale che ha infiammato la sabbia di Viareggio, trasformandola in un’arena senza tempo.
Dopo aver dominato un girone di ferro — Francia, Portogallo, Bielorussia — e superato l’Ucraina in semifinale, gli Azzurri hanno dato vita a una battaglia sportiva memorabile, fatta di talento, cuore e spirito guerriero.
Due tempi tiratissimi, poi il lampo: quattro gol in quattro minuti e il sogno diventa realtà.

