Battocletti bronzo, Italia record 7 medaglie

da
Luigi Cignoni, Direttore
-
0
3

Terzo posto nei 5000 per Nadia a Tokyo (14:55.42): è la prima donna italiana a conquistare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali. Azzurri mai così tante volte sul podio
È la nuova impresa di Nadia Battocletti, straordinario bronzo nei 5000 ai Mondiali di Tokyo una settimana dopo l’argento nei 10.000 metri, a trascinare l’Italia al record storico di medaglie.

Luigi Cignoni, Direttore

