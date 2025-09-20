Terzo posto nei 5000 per Nadia a Tokyo (14:55.42): è la prima donna italiana a conquistare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali. Azzurri mai così tante volte sul podio
È la nuova impresa di Nadia Battocletti, straordinario bronzo nei 5000 ai Mondiali di Tokyo una settimana dopo l’argento nei 10.000 metri, a trascinare l’Italia al record storico di medaglie.
Battocletti bronzo, Italia record 7 medaglie
