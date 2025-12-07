Europei di nuoto, Ceccon conquista l’oro nei 100 dorso

AGI – Fenomenale Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso, immensa ed eterna Simona Quadarella, argento negli 800 stile libero, caparbio e sotto certi aspetti sorprendente Michele Busa, bronzo nei 100 farfalla. Una medaglia per colore per la spedizione italiana nella quarta giornata dei 23esimi Campionati europei di nuoto in vasca corta. L’Italia, a due serate di finali al termine della kermesse continentale, è seconda nel medagliere con 8 medaglie, quattro di esse d’oro (ben tre in staffetta), tre d’argento e un bronzo, alle spalle dell’Olanda con 9 (ha un argento in più). Con nove podi, terza, è la Gran Bretagna ma con un oro in meno.

