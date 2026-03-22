Angera: parte il circuito ciclistico con 150 giovani atleti domenica 22 marzo

La gara è dedicata alla memoria di Pierluigi Ambrosini, figura storica del ciclismo varesino. Organizzata dal Velo Club Sommese, con la collaborazione del Team Cicli Ambrosini Varese, ha la partecipazione della Provincia di Varese, del Comune di Varese e di Agera e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di molti sponsor locali

Sarà ancora una volta il fascino del Lago Maggiore e delle strade varesine ad accogliere la grande festa del ciclismo giovanile: nel week end torna la 57ª edizione della Varese–Angera, la storica corsa riservata alla categoria Allievi che, da oltre mezzo secolo, apre simbolicamente la stagione su strada.

Alla partenza sono attesi 150 atleti, provenienti non solo dalla Lombardia ma anche da Veneto, Piemonte e dalle regioni limitrofe, a conferma del richiamo di una gara che negli anni si è guadagnata il titolo di vera e propria “Milano-Sanremo” dei giovani.

L’evento, organizzato dal Velo Club Sommese con la collaborazione del Team Cicli Ambrosini Varese, si svolgerà domenica 22 marzo 2026. La gara ha la partecipazione della Provincia di Varese, del Comune di Varese e di Agera e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di molti sponsor locali

L’edizione 2026 sarà anche un momento di memoria e riconoscenza: la corsa si disputerà infatti nel ricordo di Pierluigi Ambrosini, figura storica del ciclismo varesino, prima corridore e poi meccanico e punto di riferimento per generazioni di appassionati. La gara assegnerà il Gran Premio a lui intitolato, insieme a numerosi trofei individuali e di rappresentanza.

A difendere idealmente il titolo conquistato nell’ultima edizione sarà il ricordo della vittoria di Giacomo Tovaglieri, atleta di Busto Arsizio, in una corsa che ogni anno rappresenta una vetrina importante per i talenti emergenti.

Il ritrovo è fissato alle 8 allo stadio Franco Ossola, con partenza da qui alle 10 e arrivo previsto ad Angera, sul lungolago, intorno alle 11.40 dopo 60 chilometri di gara.

Il percorso ricalca la tradizione: partenza da Varese, passaggio dal lungolago di Gavirate, quindi direzione verso Besozzo, Brebbia e Ispra, prima dell’ingresso nel circuito finale di Angera. Qui gli atleti affronteranno quattro giri con la salita di Ranco come punto chiave, destinato a fare selezione prima del rettilineo conclusivo.

«La cinquantasettesima edizione della Varese Angera è da sempre denominata la “Milano San Remo” della categoria Allievi, – spiega il presidente del Velo Club Sommese, Cavaliere Silvio Pezzotta – Lo starter che abbasserà la bandiera del via lancerà i giovani che da Palazzo Estense scenderanno sul lungolago di Varese per raggiungere Angera dove per 4 giri gli atleti

sul “Ranco” e dopo 60km sprigioneranno tutte le energie per la prima vittoria della stagione sul

lungo viale dell’arrivo. Un ringraziamento particolare agli amici che con il loro supporto danno la possibilità di organizzare ogni anno la classica gara di apertura della stagione ciclistica e a tutti agli amici che ci sostengono, al personale di servizio lungo il percorso ed a tutto lo Staff del Velo Club Sommese, sempre attivi per far vivere la classica di primavera».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega: «Quando un evento di questa portata attraversa i nostri paesi, mette in rete amministrazioni, associazioni, volontari e imprese, creando una sinergia che è uno degli elementi più preziosi per lo sviluppo di un territorio. Si attiva un circolo virtuoso che coinvolge il commercio, il turismo, i servizi e l’accoglienza, ma soprattutto si rafforza quel senso di appartenenza e di partecipazione che è alla base di comunità vive e dinamiche. Come banca di credito cooperativo crediamo profondamente in questo modello di crescita, perché rispecchia pienamente i valori fondanti delle nostre banche: mutualità, solidarietà, responsabilità e vicinanza concreta alle persone, tanto che tra le coppe ce n’è anche una a nome della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che andrà al quinto classificato. Il nostro ruolo non è solo quello di sostenere economicamente queste iniziative, ma anche di accompagnarle nel tempo, contribuendo a costruire relazioni, opportunità e prospettive per il futuro. Il credito cooperativo nasce e si sviluppa proprio con questa missione: essere espressione del territorio e al servizio del bene comune. Un’attenzione particolare va ai giovani, protagonisti di queste competizioni: lo sport rappresenta per loro una straordinaria palestra di vita, dove si imparano il sacrificio, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e la capacità di affrontare le sfide».

In palio ci saranno importanti riconoscimenti. Tra i premi di rappresentanza spiccano la Coppa Pierluigi Ambrosini alla memoria e la Coppa Città di Varese, assegnate alla società del vincitore e alle società dei primi cinque classificati. Per quanto riguarda i premi individuali, il vincitore conquisterà il Trofeo Claudio Guerinoni alla memoria, mentre dal secondo al decimo classificato verranno assegnate in ordibne le coppe offerte da Cicli Ambrosini – Varese, Alessandro Forni alla memoria, Green Parking, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Emilio Lago, Specialized, Rossi d’Angera, A. Service e Maghetti Distributori Automatici di Varese.

Tra salite, tattica e sprint finale, la Varese–Angera è non solo una competizione, ma un vero rito sportivo che unisce territori, società e giovani promesse del ciclismo, pronte a inseguire il sogno delle grandi corse.

Il tracciato nel dettaglio:

Partenza da Varese dallo Stadio Franco Ossola in Via Giovanni Borghi, quindi Via Valle Luna, lungolago di Gavirate, Schiranna, Calcinate del Pesce, Groppello, Oltrona, Voltorre, Gavirate Lido, bivio per Bardello, Bardello, Olginasio, Besozzo, Brebbia, Ispra e Uponne, dove si entra nel circuito finale.

Ad Angera iniziano i quattro giri conclusivi con il seguente schema: passaggio sul lungolago, salita verso Ranco (Gran Premio della Montagna), discesa verso Uponne e ritorno ad Angera. Dopo il quarto passaggio sul Ranco, rientro definitivo verso il lungolago di Angera per l’arrivo.

Sponsor: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Elmec Informatica, Maghetti – Distributori automatici, Cicli Ambrosini, Catalani F.lli sas, CMI s.r.l carpenteria metallica, Molino Grassi, Giesse Risarcimento Danni, Essevi srl pavimenti e rivestimenti, Torrefazione Caffè El Miguel, Ottica Mocciardini, Andriolo (borracce personalizzate), Green Parking, Rossi d’Angera (distilleria), Emilio Lago, Rossi d’Angera, A. Service servizi aeroportuali, Alessandro Forni, Branco, Aethos2, Marelli & Pozzi concessionaria di Gavirate.