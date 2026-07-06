Infantino difende l’integrità della Fifa dopo l’intervento di Trump su un giocatore squalificato

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Gianni Infantino ha respinto le accuse di interferenza politica ai Mondiali, dopo che il presidente Donald Trump ha ammesso di aver chiesto al capo della FIFA di rivedere il divieto di un giocatore statunitense prima di una partita a eliminazione diretta cruciale.

L’organo di governo del calcio domenica ha improvvisamente revocato una squalifica di una partita inflitta all’attaccante statunitense Folarin Balogun dopo che era stato espulso durante la vittoria della squadra contro la Bosnia ed Erzegovina. La mossa lo ha autorizzato ad affrontare il Belgio lunedì sera in una partita degli ottavi di finale a Seattle.

Questo ha suscitato una protesta da parte dell’Uefa, l’organo di governo del calcio europeo, che ha affermato che la Fifa aveva “superato una linea rossa”, mentre anche la federazione calcistica belga ha attaccato l’organizzazione accusandola di aver gestito male la sua risposta.

In una dichiarazione di lunedì, Infantino ha detto di aver spiegato a Trump durante una telefonata la scorsa settimana che c’era “un processo legale in corso” riguardante il divieto di Balogun e che la questione sarebbe stata decisa dagli “organismi competenti”. Sebbene a volte non fosse d’accordo con le decisioni dei comitati FIFA, ha detto che avrebbe sempre “rispettato quelle decisioni”.

“Il rispetto per le istituzioni indipendenti e lo stato di diritto è ciò che protegge l’integrità delle nostre competizioni e la credibilità della FIFA in ogni momento,” ha aggiunto.