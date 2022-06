A TORINO E IN PIEMONTE TORNANO LE SETTIMANE DELLA SCIENZA

Tornano anche quest’estate le Settimane della Scienza, organizzate da CentroScienza Onlus.

Dal 1 giugno al 30 settembre 2022 un fitto calendario con oltre 100 appuntamenti, finalmente in presenza, su tutto il territorio piemontese.

Da 0 a 99 anni, tantissime attività, di giorno e di notte, da fare da soli, con gli amici o in famiglia, dedicate a tutti coloro che amano imparare divertendosi; in un museo, in un bosco, in un laboratorio o a spasso per la città, col naso all’insù a scrutare le stelle oppure all’ingiù, alla ricerca delle piccole creature del terreno.

Il programma è ricco e sul sito www.settimanedellascienza.it è aggiornato quotidianamente, così da poter pianificare gli appuntamenti che interessano di più: mostre, visite guidate, caffè scientifici, spettacoli, conferenze, dibattiti, workshop, passeggiate scientifiche e/o culturali ma anche aperitivi e il cinema sotto le stelle.

Dalla robotica all’astronomia, dalle scienze naturali all’ambiente, a rendere ogni anno più bella e più ricca la rassegna oltre 70 enti tra Istituti, Musei e Associazioni del territorio piemontese che mettono a disposizione i loro spazi e le loro competenze.

La 32a edizione delle Settimane della Scienza dedica grande attenzione all’ambiente e alla promozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Molte le attività proposte, dal Festival dell’acqua alla pulizia dei parchi in gruppo, a una rassegna internazionale di cortometraggi che esplora le tematiche del cambiamento climatico, della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. Da segnalare l’edizione zero del Festival “Un grado e mezzo”, in programma a Torino il 25 e 26 giugno dedicato interamente a clima e ambiente.

“In questi ultimi anni particolarmente difficili – commenta Nadia Pastrone, presidente di CentroScienza – riportare la scienza al centro è fondamentale, ed è indispensabile farlo facendo sistema e creando una rete di legami e sinergie. Questo è l’obiettivo delle Settimane della Scienza 2022 che puntano ad essere sempre più una risorsa a disposizione dei cittadini”.

Le Settimane della Scienza sono ideate e organizzate dall’Associazione CentroScienza Onlus, sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT e con il patrocinio della Città di Torino e Città metropolitana di Torino. L’iniziativa rientra nell’ambito del Sistema Scienza Piemonte.