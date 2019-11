Dalla Marijuana alla Maternità Surrogata: ecco il pensiero del Presidente dell’Ordine dei Medici (VIDEO)

Si è svolta in mattinata la campagna nazionale “Adesso Basta” a Milazzo, unica tappa in Sicilia per quanto riguarda il tour con il camper della federazione nazionale dei medici di medicina generale, dove i cittadini hanno avuto modo di trovare un confronto su diverse tematiche riguardanti l’ambito medico e farsi fare anche qualche esame all’interno del mezzo, costituito all’interno di tutto l’occorrente necessario.

Dopo aver affrontato diverse tappe in tutta Italia, l’iniziativa ha raggiunto anche la Via Giacomo Medici. A presenziare all’evento sono stati Giacomo Caudo, presidente nazionale della federazione Medici di medicina generale, in compagnia di Silvestro Scotti, segretario nazionale FIMMG.

Abbiamo effettuato delle interviste con i due ospiti speciali di questa manifestazione per descrivere l’iniziativa nel dettaglio, ma anche per trattare delle tematiche importanti come la Maternità Surrogata, i tagli del personale medico e delle ambulanze nei piccoli comuni e in tutta italia, uso di marijuana a scopo medico/ricreativo, segnalazioni di servizio di esercizio “abusivo” nel campo della medicina, fino ad arrivare alla scoperta della molecola che blocca l’Alzheimer. Ecco le dichiarazioni da parte di Giacomo Caudo e Silvestro Scotti su questi delicati argomenti.