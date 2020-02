Negrita, festa e musica di qualità al Teatro Metropolitan di Catania in occasione dei 20 anni dell’album “Reset” (VIDEO)

Difficile riassumere 25 anni di carriera in un solo giorno, in un solo attimo, del resto solamente i fan più sfegatati dei Negrita possono comprendere a fondo cosa significa tutto ciò. L’anno scorso in occasione del Festival di Sanremo, la band ha festeggiato questa importante tappa, presentando il brano “I ragazzi stanno bene”.



Quest’anno i festeggiamenti dei Negrita non si fermano, poiché ricorre un nuovo anniversario, ovvero quello dell’album “Reset”, che compie 20 anni, motivo per cui la band ha deciso di organizzare un nuovo tour in tutta Italia per omaggiare uno dei più grandi capolavori del rock italiano, approfittando del fatto di poter contare comunque su un repertorio che a prescindere da Reset potrebbe permettere ai Negrita di suonare nottate intere.



Proprio in concomitanza con la prima serata del Festival di Sanremo di quest’anno, ovvero ieri, i Negrita hanno suonato al Teatro Metropolitan di Catania, ottenendo uno splendido sold out ed emozionando il pubblico con un sound acustico per omaggiare l’album “Reset”, senza però risparmiare altri pezzi importantissimi che non fanno parte dell’album, ma che sono comunque in grado di far uscire subito il pubblico dall’atmosfera apparentemente elegante di un teatro e farlo alzare in piedi a ballare e urlare.

Un continuo balzo tra riflessioni e concetti di vita, alternati da assoli e vitalità, all’insegna della buona musica, oggi più unica che rara. Forse è proprio questo il bello dei Negrita, non aver perso mai quella che è la loro identità musicale, nonostante gli anni, nonostante la musica nel tempo sia inevitabilmente cambiata, nonostante il rock italiano abbia sempre avuto un ruolo secondario rispetto al classico personaggio hip hop passeggero e idolo delle ragazzine.



Qui non si trova nulla di tutto questo, perché i Negrita da oltre 25 anni non seguono nessuna moda per spiccare in cima alla classifica delle tendenze, ma al contrario viaggiano, si ispirano e buttano tutto fuori, raggiungendo apici di filosofia intrinseca che oggi non si trovano più e si traducono in un unico risultato. MUSICA DI QUALITA’. Ecco il VIDEO dei momenti salienti del concerto dei Negrita andato in scena nella giornata di ieri al Teatro Metropolitan di Catania.

Non torneranno più

Gioia infinita