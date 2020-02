Coronavirus, il bilancio giornaliero è di 724 morti

64 i casi sulla nave da crociera. Intanto continuano ad aumentare anche i casi di coronavirus confermati a bordo della nave da crociera ancorata a Yokohama, in Giappone: il ministero della Salute nipponico ha riferito di averne accertati altri tre. Il totale delle persone che hanno contratto l’agente patogeno sulla nave, a bordo della quale si trovano anche 35 italiani, è salito così a 64. I tre passeggeri, due statunitensi e un cinese, sono stati trasportati in un centro ospedaliero.

Un americano morto a Wuhan. Statunitense è anche l’ultima vittima registrata a Wuhan, epicentro dell’epidemia: si tratta di un 60enne, la cui morte è stata confermata dall’ambasciata americana a Pechino: l’uomo, ricoverato in uno degli ospedali della città, è deceduto il 6 febbraio.

Rientra un altro gruppo di italiani. Per quanto riguarda gli italiani, invece, altri 9 connazionali rientreranno domenica mattina (prima a bordo di un aereo britannico, per essere quindi prelevati alla base Raf di Brizenorton da un secondo aereo italiano) per essere quindi sottoposti alla quarantena all’ospedale militare del Celio a Roma. Tra loro c’è anche Niccolò, il 17enne di Grado che, rimasto bloccato a Wuhan, non era potuto tornare in Italia il 2 febbraio assieme al primo gruppo di rimpatriati perché era febbricitante. Sottoposto ai controlli, è però poi risultato negativo al virus.