Milano, rapina a mano armata e fuga attraverso le fogne: la polizia indaga

Attimi di paura e tensione alle 8:35 del mattino per via di una rapina a mano armata in quel di Milano. I rapinatori sono entrati in azione dentro la filiale del Credit Agricole di via Stoppani e dopo aver minacciato il personale per farsi aprire la cassaforte sono fuggiti da un buco scavato nel muro tra la filiale della banca e il condominio adiacente.

A causa della temporizzazione di apertura della cassaforte, i ladri non hanno fatto in tempo a rubare il denaro contenuto al suo interno, ma hanno comunque portato via il contenuto di alcune cassette di sicurezza per poi fuggire. La zona è stata cinturata dalla polizia, che in questo momento si trova sul posto e sta indagando per identificare il gruppo di rapinatori attualmente in fuga.