Taiwan, l’incidente ferroviario peggiore della storia dell’isola: le vittime salgono quota a 51

Nella giornata di oggi a Taiwan un treno si è schiantato contro un camion senza pilota che era entrato in pista, provocando almeno 51 morti e dozzine di feriti nel disastro ferroviario peggiore nella storia dell’isola. Molti passeggeri sono rimasti schiacciati, mentre alcuni sopravvissuti sono stati costretti a salire dai finestrini e camminare sul tetto del treno per mettersi in salvo.

Il freno di emergenza del camion non è stato inserito correttamente e il veicolo è scivolato di circa 20 metri lungo una collina. Pochi minuti dopo, secondo il funzionario dell’amministrazione delle ferrovie Weng Hui-ping, il vagone di testa del treno lo ha colpito in pieno, appena prima che il treno entrasse in un tunnel.

Il treno, che trasportava più di 400 persone, è deragliato vicino all’area panoramica della gola di Taroko durante il primo giorno di un lungo fine settimana di vacanza, in un periodo in cui numerose persone utilizzavano l’ampio sistema ferroviario di Taiwan, comprese famiglie e bambini.

Le immagini della scena dell’incidente mostrano le carrozze del treno incastrate contro le pareti del tunnel. Il National Fire Service ha confermato il bilancio delle vittime – che comprendeva il giovane autista del treno appena sposato e l’assistente conducente, aggiungendo anche che più di 100 persone sono rimaste ferite nell’impatto. Il servizio in precedenza aveva dichiarato che tutti i passeggeri erano stati registrati, ma un portavoce in seguito ha affermato che il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare.

Per via del tragico accaduto è stata avviata un’indagine. Il tratto di binario in cui si è fermato il treno abbraccia la costa e manca di recinzioni protettive. Il nastro giallo e rosso della polizia ha segnato l’area dell’incidente. Con gran parte del treno ancora all’interno del tunnel, molti passeggeri in fuga hanno dovuto arrampicarsi fuori da porte e finestrini e scalare i lati del treno per camminare lungo il tetto per mettersi in salvo. Un giovane intervistato dai media taiwanesi in un ospedale ha detto di aver viaggiato con gli amici per le vacanze ma ora non aveva idea di dove fossero. “Tutti sono volati dappertutto”, ha detto l’uomo, che ha dato solo il suo cognome (Chen), finito su una sedia a rotelle e con braccio ingessato.

Taiwan è un’isola montuosa e la maggior parte dei suoi 24 milioni di persone vive nelle pianure lungo le coste settentrionali e occidentali che ospitano la maggior parte dei terreni agricoli dell’isola, le città più grandi e le industrie high-tech. L’est leggermente popolato dove è avvenuto l’incidente è popolare tra i turisti, molti dei quali si recano lì in treno per evitare le strade di montagna.

In un tweet, il presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha affermato che i servizi di emergenza “sono stati completamente mobilitati per salvare e assistere i passeggeri e il personale ferroviario interessati. Continueremo a fare tutto il possibile per garantire la loro sicurezza sulla scia di questo incidente straziante “. L’incidente è avvenuto nel primo dei quattro giorni del Tomb Sweeping Festival, una festa religiosa annuale in cui le persone si recano nelle loro città natale per riunioni di famiglia e per rendere omaggio alle tombe dei loro antenati.

Il premier taiwanese Su Tseng-chang ha affermato che l’amministrazione delle ferrovie è tenuta a condurre immediatamente controlli lungo le altre linee di binari per “evitare che ciò accada di nuovo”.

L’ultimo grave incidente ferroviario di Taiwan è stato nell’ottobre 2018, quando un treno espresso è deragliato mentre svoltava in uno stretto angolo della costa nord-orientale, uccidendo almeno 18 persone e ferendone quasi 200. Nel 1991, una collisione nella parte occidentale di Taiwan ha ucciso 30 persone e un altro incidente un decennio prima ne ha uccise 30.

L’esteso sistema ferroviario di Taiwan ha subito sostanziali aggiornamenti negli ultimi anni, in particolare con l’aggiunta di una linea ad alta velocità che collega la capitale Taipei con le città della costa occidentale a sud. Il treno coinvolto nel deragliamento di oggi, il Taroko n. 408, a volte chiamato Taroko Express, è uno dei modelli più recenti di Taiwan.