Risultati Premier League, Tottenham e Bournemouth protagoniste di giornata

Un grande pomeriggio di Premier League quello della giornata di oggi, che come al solito ha visto la realizzazione di numerose reti, 11 per la precisione (senza contare che lo United deve ancora giocare). Il Tottenham è riuscito a trionfare 1-0 in casa contro il Cardiff, mentre ha sorpreso tutti l’incredibile poker del Bournemouth fuori casa contro il Watford.

Grande attesa anche per il Manchester United che è sceso in campo proprio in questi minuti contro il Newcastle all’Old Trafford. Ecco i risultati di oggi pomeriggio.

Burley-Huddersfield 1-1

Crystal Palace-Wolves 0-1

Leicester-Everton 1-2

Tottenham-Cardiff 1-0

Watford-Bournemouth 0-4