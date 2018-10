Serie A, gli esiti della domenica: cinquina dell’Atalanta in casa del Chievo, la Lazio espugna il Tardini

Risultati sorprendenti in questa giornata

Una domenica di calcio emozionante quella andata in scena nella nostra Serie A, che ha aperto le porte con il match delle 12 tra Frosinone ed Empoli, terminato con il risultato di 3-3. Nel pomeriggio invece l’Atalanta ha tramortito i padroni di casa del Parma con uno splendido 5-1, mentre la Lazio di Simone Inzaghi è riuscita ad ottenere una vittoria per 2-0 ai danni del Parma. Ecco i risultati delle partite odierne in attesa del derby di Milano che chiuderà il weekend.

Frosinone – Empoli 3-3

Bologna – Torino 2-2

Chievo – Atalanta 1-5

Parma – Lazio 0-2

Fiorentina – Cagliari 1-1