Natalia Giacomino, architetta dai sogni e visioni uniche che crea poesie in pietra

Londra – Vive a Londra da alcuni anni. Prima di Londra ha abitato per 3 anni a Pechino. Ma prima ancora si e’ laureata in architettura a Firenze. In quella Firenze globalmente conosciuta come la capitale mondiale dell’arte.

Di chi sto scrivendo? Di una architetta, con la passione della maratona e della pittura, che crede che l’architettura non riguardi solo la progettazione di edifici, ma anche la realizzazione di sogni.

Ovvero riguarda il dare vita a ogni singola idea trasformandola in realtà con una squisita miscela di artigianalità, gusto e talento senza pari.

Crede nel potere di visioni uniche e aspirazioni individuali, ed è per questo che i suoi progetti sono realizzati su misura, scolpiti in modo unico per riflettere la personalità ed i desideri del cliente.

Progetta non solo edifici, ma esperienze personali, speciali e diverse da qualsiasi cosa una personaabbia mai incontrato. Ogni progetto è un viaggio, un’esplorazione nelle profondità della creatività e dell’immaginazione.

Con lei, la visione del cliente non è solo rispettata, è il fondamento stesso della sua creazione.

Per questo ho scelto lei ed il suo staff per la progettazione dei vertiporti, le nuove infrastrutture commerciali adibite per la mobilita’ cittadina di questo secolo.

Si chiama Natalia Giacomino: per chi desidera avere un progetto unico e personale.

Il celebre architetto americano Louis Henry Sullivan una volta disse: “L’architetto che unisce nel suo essere i poteri della visione, dell’immaginazione, dell’intelletto, della simpatia per i bisogni umani e il potere di interpretarli in un linguaggio vernacolare e nel tempo è colui che creerà poesie nella pietra.”

Ecco Natalia crea poesie nella pietra!

Riccardo Cacelli