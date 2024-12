Usa, Biden in visita a Roma dal 9 al 12 gennaio

RICHMOND (VA) – Dal 9 al 12 gennaio il presidente uscente Joe Biden sarà a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’obiettivo è quello di ribadire la forza della cooperazione tra Stati Uniti e Italia e ringraziare Meloni per la sua forte leadership nel corso del G7 che si è svolto in Puglia.

A dare l’annuncio della visita di Biden è stata la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Il viaggio a Roma sarà molto probabilmente l’ultima visita all’estero del mandato di Biden. In vista dell’insediamento di Trump, previsto il 20 gennaio 2025 l’obiettivo del governo Meloni è quello di rafforzare ulteriormente la partnership con gli Stati Uniti. Il magnate ha già speso parole di elogio per Meloni, definita come una “leader e una persona fantastica”. Meloni è anche in buoni rapporti con il patron di Tesla Elon Musk, nominato dal tycoon alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa insieme all’ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy.