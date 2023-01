E’ uscito in tutte le librerie e nei web stores “Agenda della mela – la magia della Luna” di Emiliano Russo edizioni Brigantia.

Da sempre la Luna è fida alleata, maestra e consigliera delle Streghe. In Essa ritroviamo il Divino, il Sacro, la Dea. La Luna è lo specchio nel quale ogni Strega si ammira per rivendicare la propria natura misterica e scagliare il suo incantesimo sul Mondo al fine trasformarlo in un luogo magico!

Torna l’appuntamento con la storica Agenda della Mela di Brigantia Editrice, con una nuova edizione tematica tutta dedicata alla Magia della Luna interamente curata nei contenuti da Emiliano Russo de L’Almanacco delle Streghe.

Agenda della Mela – La Magia della Luna non è solo un’agenda perpetua da poter utilizzare tutto l’anno tutti gli anni, è anche un piccolo compendio di Magia Lunare che contiene al suo interno festività, curiosità, pratiche, consigli, incantesimi, rituali e suggerimenti per vivere una vita magica in accordo con le energie e la magia della Luna, di cui tutte le Streghe sono figlie e figli.

A impreziosire questa nuova edizione dell’Agenda della Mela – La Magia della Luna, una prefazione unica e magica di Phyllis Curott, Strega, Sacerdotessa Wiccan e Fondatrice del Tempio di Ara, scritta appositamente per L’Almanacco delle Streghe, in cui Phyllis ci racconta il suo rapporto con la Luna e ci dona una potente pratica magica.