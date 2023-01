Messina Denaro, invece di polemizzare sulle intercettazioni, impedire che da Messina Denaro e dagli altri mafiosi arrivino all’esterno messaggi agli uomini dei clan

“Le polemiche sulle intercettazioni telefoniche, che fanno seguito alle dichiarazioni in

Parlamento del Ministro Nordio, sono strumentali e non hanno alcun legame con l’arresto di

Messina Denaro intanto perché tutti sanno che i mafiosi parlano anche troppo a telefono e

che quindi le intercettazioni telefoniche sono indispensabili. E i mafiosi parlano persino dal

carcere con i telefonini come hanno accertato in questi anni magistrati antimafia nonostante

l’incessante attività della polizia penitenziaria a trovarli nelle celle o attraverso “pizzini”. Ad

affermarlo è il segretario generale S.PP. – Sindacato Polizia Penitenziaria – Aldo Di Giacomo

che aggiunge: “almeno noi non dimentichiamo che Denaro è stato riconosciuto il mandante

dell’omicidio nel 1995 del poliziotto penitenziario del carcere Ucciardone di Palermo,

Giuseppe Montalto, che ha pagato con la vita il fatto di aver intercettato, proprio nella

Sezione dei 41bis, un “pizzino”, poi consegnato ai magistrati. Bisogna adesso – dice Di

Giacomo – manifestare la massima attenzione su cosa accade nelle celle degli istituti che

come quello de L’Aquila registrano presenze di detenuti a regime duro. Insistiamo: da una

parte si deve impedire che da Messina Denaro e dagli altri mafiosi arrivino all’esterno

messaggi e dall’altra raccogliere ogni dettaglio. È un compito non facile – aggiunge Di

Giacomo – sia perché gli agenti del Gom (Gruppo Operativo Mobile) della Polizia

penitenziaria, un gruppo specializzato, chiamato a operare su problemi specifici come la

detenzione dei boss, sono pochi in un rapporto intorno a 0,5 per 1 detenuto 41 bis e sia

perché a rendere più difficile la sorveglianza ci sono anche norme europee a tutela della

privacy. Quanto ai rapporti con l’esterno – dice il segretario del Sindacato della Polizia

Penitenziaria – non è casuale che Messina Denaro abbia scelto per la difesa la nipote

Lorenza Guttadauro (nata da sua sorella Rosalia e dal figlio del boss di Brancaccio Giuseppe

Guttadauro)”. Di Giacomo invita a “smorzare l’eccessivo clima di entusiasmo alimentato da

quanti credono che la mafia sia sconfitta. Tutt’altro. Sui territori siciliani ci sono presenze di

personalità carismatiche in grado di prendere il suo posto. Senza escludere le donne che,

superando l’antica visione mafiosa maschilista, hanno già avuto, in varie circostanze, ruoli di

primo piano e di comando specie dopo gli arresti dei mariti e degli uomini di famiglia. Ci

vorrà ancora del tempo per comprendere l’evoluzione della gerarchia mafiosa e come

cambierà l’organizzazione, se tornerà ad essere verticistica o collegale”